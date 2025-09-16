Haberler

Şanlıurfa'da Elektrik Akımına Kapılan Genç Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde asansör bakımı yaparken elektrik akımına kapılan 24 yaşındaki Mehmet Arslan, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Mehmet Arslan (24), Osmangazi Mahallesi'ndeki bir apartmanda asansör bakımı esnasında elektrik akımına kapıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Arslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
Görüntü Türkiye'den! 310 kiloluk cenazeyi evden böyle çıkardılar

Barış'tan acı haber! Cenazesi evinden böyle çıkarıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü markanın kullanıcılarından şikayet yağıyor: 18 bin TL'lik bilgisayarım kayıp

Ünlü markanın kullanıcılarından şikayet yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.