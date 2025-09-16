Şanlıurfa'da Elektrik Akımına Kapılan Genç Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde asansör bakımı yaparken elektrik akımına kapılan 24 yaşındaki Mehmet Arslan, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Mehmet Arslan (24), Osmangazi Mahallesi'ndeki bir apartmanda asansör bakımı esnasında elektrik akımına kapıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Arslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel