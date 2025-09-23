Şanlıurfa'da Ehliyet Sınavına Kopya Düzenekleriyle Müdahale

Şanlıurfa'da ehliyet sınavı için kopya düzeneği hazırladığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Motorlu Taşıtlar Sürücü Adayları Sınavı (MTSAS) ve benzer sınavlara giren adaylara kopya düzenekleri temin eden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde, belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aramalarda 27 taşınabilir wifi cihazı, 42 kulak içi dinleme aparatı, 21 ses aktarıcı cihaz, 8 sim kart, 4 cep telefonu, 2 yaka kamerası, batarya, hafıza kartı ile başkasına ait MTSAS sınav giriş belgesi ile yabancı geçici koruma kimlik belgesi ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, mahkemece tutuklandı.