Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da Eğitim Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Şanlıurfa'da Eğitim Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak liderliğinde, 13 ilçe kaymakamı ve ilçe milli eğitim müdürlerinin katılımıyla eğitim alanındaki sorunlar değerlendirildi ve çözüm önerileri üzerinde duruldu. BİGEP projesi kapsamında yapılan çalışmaların sonuçlarının eğitimciler ve öğrenciler üzerinde olumlu etkiler yaratması hedefleniyor.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Başarı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) kapsamında, "il eğitim değerlendirme" toplantısına katıldı.

Vali Şıldak başkanlığında, Halfeti ilçesinde Aile Destek ve Eğitim Merkezi'nde (ADEM) 13 ilçe kaymakamı ve ilçe milli eğitim müdürlerinin katılımıyla il eğitim değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Vali Şıldak, kentin eğitim alanında istenilen seviyeye gelebilmesi için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Eğitim yönünden ilçelerdeki sorunların toplantıda tek tek gündeme alınarak değerlendirildiğini ve çözüm yollarının görüşüldüğünü aktaran Vali Şıldak, "Böylesine geniş bir alanda çok sayıda öğrencimizin, öğretmenimizin bulunduğu bir hizmet alanında eksiklerimiz de var, ihtiyaçlarımız da var. Öyle bir çalışma düzeni ve öyle bir çalışma temposu içerisindeyiz ki bütün kaymakamlarımız, ilçe milli eğitim müdürlerimiz, il müdürümüz burada gösterdikleri gayretle bu sorunları en alt seviyede hissedilecek ölçüye düşürüp öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin eğitim sürecine dahil olmalarını ve eksiklerimizi süreç içerisinde gidererek en iyiyi başarmaya gayret gösteren bir yaklaşımla çalışıyorlar. Şanlıurfa'da 760 binin üzerinde öğrencimizin hem başarısının arttırılması hem onların başarı düzeyinin yükseltilmesinde destekleyecek unsurların güçlendirilmesi, okul yapımları, bu okullarımızın en hızlı şekilde eğitime kazandırılması ve sorun olarak hem gerçek tespitlerde bulunulup, eğitimin önünde engel teşkil eden bütün unsurları gerçekçi, objektif bakışla yakalayıp her ilçenin hatta her okulun özelinde özel şartlarında bunları değerlendirip çözüm arayarak süreklilik arz eden bir yaklaşımla bir takip süreciyle bunları hafifletmeye iyileştirmeye ve başarı seviyesini yükseltmeye gayret ediyoruz. Bütün çalışmalarımızı bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz."

Şıldak, BİGEP çatısı altında bu çalışmalara ve faaliyetlere bir çerçeve oluşturduğunu aktararak, projeye emek veren herkese ayrı ayrı teşekkür etti.

Her ay gerçekleştirilen toplantıların etkilerinin bütün eğitimcilere ve okullara da yansıdığını ifade eden Şıldak, "Bütün öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize de tesir ediyor ve bu çalışmalar sahiplenilerek gün geçtikçe daha yüksek bir kabulle ve benimseme duygusuyla Şanlıurfa'ya yaygınlaşıyor. Geçtiğimiz yıl aslında BİGEP meyvesini verdi. Bu yıl daha güçlü olarak sahada etkisini hissedeceğimiz daha güçlü bir uygulamayla, daha yüksek bir sahiplenmeyle sonuçlarını görmeyi ümit ettiğimiz bir çalışma olacak. Eğitim öğretim yılının eksiklerini gidererek hızlı bir şekilde tempolu bir çalışma ortamına başladığımız bu günlerde bütün öğrencilerimize ve öğretmenlerimize de hayırlı ve başarılı bir eğitim yılı diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mustafa Sonar - Güncel

Hasan Şıldak Valilik Güncel Eğitim Yaşam

ABD ve Fransa'nın ateşkes teklifini reddeden Netanyahu'dan 'Tam güçle savaş' talimatı

Netanyahu'dan gözüne kestirdiği ülke için "Küle çevirin" talimatı

 Talimat Bakan Şimşek'ten! Banka müdürlerinin takı kuyruğuna girdiği düğüne inceleme

Skandal düğüne inceleme

 Münevver Karabulut cinayetinde önemli gelişme! Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak

Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak
Mansur Yavaş: İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa tüm CHP'li belediye başkanları görevini bırakacak

"Kulislerde konuşulan olursa tüm CHP'li belediye başkanları görevi bırakacak"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bayi Toplantısı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bayi Toplantısı filmi ne zaman, nerede çekildi? CANLI maç izle! (FENERBAHÇE UNION SG) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Fenerbahçe USG maçı nereden izlenir? Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı mı? Cem Garipoğlu intihar mı etti? Münevver Karabulut cinayeti adli tıp raporu! Münevver Karabulut cinayeti nasıl işlendi? Garipoğlu ailesi kimdir? Cem Garipoğlu'nun babası ve annesi kim? Hayyam Garipoğlu kimdir? Garipoğlu ailesi hakkındaki detaylar... Cem Garipoğlu olayı nedir? Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'u neden öldürdü? Münevver Karabulut cinayeti ne zaman oldu? IMEI kayıt ücretine zam mı geliyor? IMEI kayıt ücretine ne kadar olacak? Cem Garipoğlu ne zaman ve neden öldü? Münevver Karabulut cinayeti nasıl ortaya çıktı? SON DAKİKA: Cem Garipoğlu'nun mezarı ne zaman açılacak? Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? Cem Garipoğlu'nun mezarı nerede?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });