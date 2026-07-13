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Şanlıurfa'da doktor kaldığı misafirhanede ölü bulundu

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir misafirhanede kalan aile hekimi Ahmet Güneri (34), odasında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir doktor, kaldığı misafirhanesindeki odasında ölü bulundu.

Paşabağı Mahallesi'nde bulunan bir sendikaya ait misafirhanede konaklayan Karaköprü İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli aile hekimi Ahmet Güneri'den (34) haber alamayan görevlilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Güneri'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri ile cumhuriyet savcısının çalışmasının ardından Güneri'nin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz
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