Şanlıurfa'da Devrilen Otomobilde İki Yaralı
Siverek ilçesinde kontrolden çıkan otomobil devrildi; sürücü ve bir yolcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Ali T. idaresindeki 66 NK 661 plakalı otomobil, Viranşehir-Siverek kara yolunun 30'uncu kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki bir kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.