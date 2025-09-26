Haberler

Şanlıurfa'da Devrilen Otomobilde İki Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siverek ilçesinde kontrolden çıkan otomobil devrildi; sürücü ve bir yolcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Ali T. idaresindeki 66 NK 661 plakalı otomobil, Viranşehir-Siverek kara yolunun 30'uncu kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile otomobildeki bir kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
Formasını çıkarıp kırmızı görmüştü, Liverpool, Ekitike'ye cezayı kesti

Bu gol sevinci pahalıya patladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gökçek, 3 yıl önce çekilen görüntüyle Yavaş'a meydan okudu: Hesap vereceksiniz

3 yıl önce çekilen görüntüyle meydan okudu: Hesap vereceksiniz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.