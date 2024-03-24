Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da dereye kapılan çocuğun arama çalışmaları devam ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, dereyi geçerken yükselen suya kapılan çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

Kırsal Yukarı Durmuşlar Mahallesi'nde Cırcıp Deresi'nden karşıya geçerken yükselen suya kapılan 13 yaşındaki Davut Kara'nın bulunması için AFAD ekiplerince başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Bölgedeki köylülerin de destek olduğu çalışmalarda, dalgıç polisler su altında arama yaparken derenin akış yönüne göre arazi taraması da gerçekleştiriliyor.

İki gün önce Cırcıp Deresi'nden karşıya geçmek istedikleri sırada suyun yükselmesi sonucu mahsur kalan Sadiye Kara (40), Emine Kara (30) ve Yasemin Çalışkan (18) vatandaşlarca kurtarılarak araçlarla Kızıltepe ve Ceylanpınar devlet hastanelerine kaldırılmış, suya kapılan Davut Kara'nın (13) bulunması için çalışma başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa AFAD Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kırıkkale Yahşihan adayı Erdem Çelebi kimdir? DEM Parti Kayseri Sarız Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kayseri Sarız adayı Erdem Çelebi kimdir? DEM Parti Kayseri Melikgazi Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kayseri Melikgazi adayı Hasan Ekici kimdir? DEM Parti Kayseri Kocasinan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Kayseri Kocasinan adayı Yakup Kaya kimdir? DEM Parti Mersin Akdeniz Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Mersin Akdeniz adayı Hoşyar Sarıyıldız kimdir? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 24 Mart Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Sedat Uçar kimdir? İYİ Parti Bingöl Yedisu Belediye Başkan adayı Sedat Uçar kimdir? Muhammet Aydın kimdir? İYİ Parti Bingöl Yayladere Belediye Başkan adayı Muhammet Aydın kimdir? Ömer Faruk İnan kimdir? İYİ Parti Bingöl Solhan Belediye Başkan adayı Ömer Faruk İnan kimdir? Ömer Kızılboğa kimdir? İYİ Parti Bingöl Kiğı Belediye Başkan adayı Ömer Kızılboğa kimdir? Cihan Kolasayın kimdir? İYİ Parti Bingöl Karlıova Belediye Başkan adayı Cihan Kolasayın kimdir? Feyaz Altun kimdir? İYİ Parti Bingöl Genç Belediye Başkan adayı Feyaz Altun kimdir? Okan Kolasayın kimdir? İYİ Parti Bingöl Adaklı Belediye Başkan adayı Okan Kolasayın kimdir? Ömer Şengül kimdir? İYİ Parti BİLECİK Yenipazar Belediye Başkan adayı Ömer Şengül kimdir? Ayhan Çengel kimdir? İYİ Parti BİLECİK Söğüt Belediye Başkan adayı Ayhan Çengel kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title