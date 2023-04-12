Şanlıurfa'da depremde hasar gören binalar yıkılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilen ve acil yıkım kararı verilen binalar kontrollü şekilde yıkılıyor.

ŞANLIURFA'da depremde ağır hasar alan binaların kontrollü yıkımı devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Şanlıurfa'da, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekiplerce tespit edilen ağır hasarlı olduğu belirlenen ve acil yıkım kararı verilen binalarda çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda ekipler, aldıkları güvenlik tedbirlerinin ardından Atatürk Bulvarı'nda ağır hasarlı olan Emirgan Apartmanı'nın yıkımını iş makineleriyle kontrollü şekilde gerçekleştiriyor.