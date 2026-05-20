ŞANLIURFA'DA ÖĞRENCİLERİN PANİK ANLARI KAMERADA

Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa'da da hissedildi. Ders sırasında depreme yakalanan öğrenciler panikle okul bahçelerine çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan anlarda öğrencilerin tahliyesi ve bekletilmesi yer aldı.

Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa'da da hissedildi. Ders sırasında depreme yakalanan Şanlıurfa'daki öğrenciler, panikle okul bahçelerine çıktı. Vatan Ortaokulu'ndan koşarak bahçeye çıkan öğrenciler, güvenlik kamerasına yansıdı. Okullarda güvenlik amacıyla tahliye gerçekleştirilirken, öğrenciler bir süre bahçelerde bekletildi.

