Şanlıurfa'da Depoda Yangın Çıktı
Şanlıurfa-Mardin kara yolu üzerindeki bir depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Şanlıurfa'da bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şanlıurfa- Mardin kara yolu 10. kilometresi Ulubağ Mahallesi'nde içinde su malzemeleri bulunan depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen depoda hasar oluştu.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel