Üye Girişi
Haberler
'Kırmızı kitap' için Külliye'de gizli toplantı
Külliye'de gizli toplantı! Telefon ve akıllı saatler bile alınmadı
HTŞ lideri Colani: Yeni Suriye devletinin inşasında Türkiye'nin birçok önceliği var
Esad'ı deviren liderden ses getirecek Türkiye açıklaması
Şam Uluslararası Havalimanı açıldı, ilk uçuş Halep'e
Esad'sız Suriye'de yıllar sonra bir ilk
Olay iddia: İsrail helikopteri Şam'a indi, askerler 20 dakika yerde kaldı
Helikopterin indiği askeri tesiste gizemli 20 dakika

Şanlıurfa'da Denetimli Serbestlik İçin Protokol İmzalandı

Şanlıurfa'da Denetimli Serbestlik İçin Protokol İmzalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Harran Üniversitesi arasında yapılan iş birliği protokolü, eski hükümlülerin topluma kazandırılması ve sosyal uyumlarının sağlanması amacıyla eğitim ve rehabilitasyon faaliyetlerini kapsıyor.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı ile Harran Üniversitesi arasında denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülerin ve eski hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, protokol bireylerin suçtan uzak kalmalarını sağlamak ve sosyal hayata uyumlarını kolaylaştırmak için eğitim ve rehabilitasyon faaliyetlerini kapsıyor.

Protokol kapsamında, eski ve mevcut hükümlülere yönelik eğitim ve rehabilitasyon faaliyetleri düzenlenecek, kişisel gelişim programlarıyla bireylerin yeteneklerinin keşfedilmesi ve geliştirilmesi sağlanacak yanı sıra denetimli serbestlik müdürlüğü personeline yönelik eğitimler gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerin eyer verilen Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu, üniversite olarak üzerlerine düşen tüm sorumlulukları yerine getireceklerini kaydetti.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban ise protokolün, suçun önlenmesi ve bireylerin rehabilitasyonu açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
img

Ziyech'ten Okan Buruk ve Galatasaray'a ağza alınmayacak sözler
img

Süper Lig devi için ya tamam ya devam maçı
img

Galatasaray'dan dünyayı kıskandıran başarı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankaralı Turgut'un son dileği şoke etti: Yaparlarsa hakkımı helal etmem
Son dileği şoke etti: Yaparlarsa hakkımı helal etmem
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
Erkeğin, kaynanasının elini öpmesi caiz mi? Ünlü ilahiyatçıdan tartışılacak yanıt
Kaynana-damat sorusuna yanıtı büyük tartışma çıkaracak
Üç harfli marketten aldığı salamı tavaya atan vatandaş isyan etti
Üç harfli marketten aldığı salamı tavaya atan vatandaş isyan etti
Damat, gelinin ihanetini dev ekranda tüm misafirlere izletti
Damat, gelinin ihanetini dev ekranda bütün salona izletti
Gıda sahtekarları listesinde bu kez çay firmaları deşifre edildi
Daha fazla kazanmak için bakın çaya ne katmışlar

Son Dakika Haberleri

Survivor All Star 2025 ne zaman, hangi tarihte başlıyor? Survivor All Star 2025 kadrosunda kimler var? SURVİVOR ALL STAR 2025 FRAGMAN! Survivor All Star 2025 ne zaman başlıyor? SURVIVOR ALL STAR 2025 yarışmacıları kimler? All Star ve Gönüllüler takımında kimler var? MasterChef Barbaros kimdir, kaçıncı oldu, hangi sezon yarıştı? Barbaros Yoloğlu'nun restaurant nerede? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI Gaziantep FK-52 Orduspor FK maçı CANLI, HD izle! Gaziantep FK-52 Orduspor FK maçı saat kaçta, hangi kanalda? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI Esenler Erokspor-İstanbulspor maçı CANLI, HD izle! Esenler Erokspor-İstanbulspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Masterchef 18 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI Ankara Keçiörengücü-Sivasspor maçı CANLI, HD izle! Ankara Keçiörengücü-Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? 18 Aralık baraj doluluk seviyesi! Üç aylarda oruç tutulur mu? Üç aylarda kaç gün oruç tutulur? AÖF SINAV SONUCU SORGULA | AÖF vize sınav sonuçlarına nasıl, nereden bakılır? AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.