Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösteren şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel