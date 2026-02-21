Şanlıurfa'da damdan düşen kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, evinin damında onarım yapan 31 yaşındaki M.S. dengesini kaybederek düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı ve hastaneye kaldırdı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde evinin damından düşen kişi yaralandı.
Kırsal Payamlı Mahallesinde onarım yapmak için evinin damına çıkan M.S. (31), dengesini kaybederek zemine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.S. hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mustafa Bayar