Şanlıurfa'da Cumhur İttifakı Seçmeninden Kutlama

ŞANLIURFA'da, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasının kesin olmayan sonuçlarının ardından Cumhur İttifakı seçmeni, sokaklara çıktı, araç konvoyu yapıp, şehir turu attı. Kentin farklı noktalarından ise silah sesleri yükseldi.

Kesin olmayan seçim sonuçlarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy veren seçmenler, Şanlıurfa'da kutlama yaptı. Ellerinde Türk bayrakları ve parti flamalarıyla sokaklara çıkanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine tezahürat yaptı. Bazı vatandaşlar ise araç konvoyu oluşturarak şehir turu attı. Öte yandan zaman zaman kentin farklı nokatalarından silah sesleri yükseldi.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, Kutlama amaçlı kullandığınız ancak başkalarına zarar verebilecek silah vb. her türlü unsurdan kesinlikle uzak durunuz denilerek uyarı yapıldı.

Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023