Haberler

Şanlıurfa'da çocukların kavgasına büyükler dahil oldu: 5 yaralı

Şanlıurfa'da çocukların kavgasına büyükler dahil oldu: 5 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Uğurlu Mahallesi'nde çocuklar arasında çıkan tartışma, ailelerin de katılmasıyla silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 5 kişi yaralandı, bir kişi silahla vuruldu.

ŞANLIURFA'da sokakta oynayan çocuklar arasında başlayan tartışma, büyüklerin de karışmasıyla taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. 5 kişinin yaralandığı olayda bir kişinin vurulma anı kameraya yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa- Akçakale yolu üzerindeki kırsal Uğurlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta oynayan çocuklar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Durumu öğrenen aileler, araçlarla birbirlerinin evlerine giderek karşı karşıya geldi. Komşu ve akraba oldukları öğrenilen aileler arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Sokakta toplanan grup, kavgaya karıştığı belirtilen kişilerin sığındığı evi taşladı. Evdekiler ise tabanca ve pompalı tüfekle karşılık verdi. Çatışmanın ortasında kalan, ismi öğrenilemeyen bir kişi göğsünden vurularak yere yığıldı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kavgada aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 5 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Silahlı kavgada ateşlenen kurşunların bazı evlere ve araçlara da isabet ettiği belirlendi. Mahallede büyük panik yaşanırken, kavganın meydana geldiği bölge bir süreliğine araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, olaya karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 3 kişi tutuklandı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı
Fed'in faiz kararıyla birlikte altın ve euro rekor kırdı

ABD'den gelen kararla piyasalar rekor kırdı
Tayland ve Kamboçya arasındaki çatışmalar şiddetlendi

Komşu ülkelerin çatışması şiddetlendi! Hava harekatı an meselesi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDüşünür:

İnsanlıktan nasıbını almams hıırtllar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede! Gazeteciye böyle saldırdı

Mehmet Akif Ersoy'un önündekinin yaptığına bakın
Fenerbahçe'de ayrılık gelişmesi

Bavulunu topladı, yıldız isim Fenerbahçe'den ayrılıyor
Jose Mourinho'nun Benfica'sından ilk 24 yolunda hayati galibiyet

İlk 24'e kalmak için hayati bir maça çıktı! İşte aldığı sonuç
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Mehmet Akif Ersoy ve diğer şüpheliler adliyede! Gazeteciye böyle saldırdı

Mehmet Akif Ersoy'un önündekinin yaptığına bakın
Huriye Helvacı ve oğlunun ölüm nedeni otopsi raporunda

Anne ile oğlunun ölümünü aydınlatacak rapor geldi
İsrail ordusu, fırtına nedeniyle askerlere sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalar getirdi

Gazze'yi yerle bir ettiler ama şimdi sokağa çıkmaları bile yasak
Meclis'te ender görülecek bir an: CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı

CHP'li vekilin hareketi AK Partili vekillerden alkış aldı
Sinem Ünsal, GQ Men of The Year 2025'te 'Yılın Kadını' seçildi

5 saatte hazırlandı: Uzak Şehir'in yıldızı "Yılın Kadını" seçildi
Büyük talihsizlik! Dev maçta Şampiyonlar Ligi marşı yerine bakın ne çalındı

Büyük talihsizlik! Dev maçta Şampiyonlar Ligi marşı yerine bakın ne çalındı
Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soyguna ilişkin 5 kişi tutuklandı

Adliyedeki soygun skandalında çok sayıda tutuklama
Tedesco, Sadettin Saran görüşmesinden 5 ayrılık kararı çıktı

Kritik görüşmeden tam 5 yıldızla ayrılık kararı! İşte o isimler
Fed faiz kararını açıkladı

FED, piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı
title