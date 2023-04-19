Şanlıurfa'da çiçek fideleri toprakla buluşuyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen çiçek fideleri, cadde ve sokakları renklendirecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen çiçek fideleri, cadde ve sokakları renklendirecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından mevsimine göre üretilen fideler, toprakla buluşmaya hazırlanıyor.

Mevsimine göre çeşitli türde üretilen fideler, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına oluşturulan proje kapsamında, kadınlar tarafından üretilen çiçekler toplarla buluşuyor.