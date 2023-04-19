Üye Girişi
Haberi Paylaş
Şanlıurfa'da çiçek fideleri toprakla buluşuyor

Şanlıurfa'da çiçek fideleri toprakla buluşuyor

Güncel Haberler

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen çiçek fideleri, cadde ve sokakları renklendirecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen çiçek fideleri, cadde ve sokakları renklendirecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından mevsimine göre üretilen fideler, toprakla buluşmaya hazırlanıyor.

Mevsimine göre çeşitli türde üretilen fideler, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına oluşturulan proje kapsamında, kadınlar tarafından üretilen çiçekler toplarla buluşuyor.

Kaynak: AA / Mustafa Sonar - Güncel

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title