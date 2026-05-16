Şanlıurfa Valiliğinden "tıbbi işlem görmüş cenin ve uzuvların mezarlığa bırakıldığı" iddialarına ilişkin açıklama

Şanlıurfa Valiliği, Haliliye ilçesinde bulunan Asri Mezarlıkta tıbbi işlem gördüğü değerlendirilen bazı cenin ve uzuvların uygun olmayan şekilde bırakılmasına ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Haliliye ilçesinde bulunan Asri Mezarlıkta tıbbi işlem gördüğü değerlendirilen bazı cenin ve uzuvların uygun olmayan şekilde bırakıldığına ilişkin ihbar alınması üzerine uzman ekipler tarafından gerekli incelemelerin yapıldığı belirtilerek, "Durumun açıklığa kavuşturulması ve sorumluluk oluşturan yönlerinin belirlenmesi amacıyla konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Söz konusu durum Valiliğimiz tarafından takip edilmekte olup idari yönden de kapsamlı olarak incelenecektir." ifadesi kullanıldı.