Şanlıurfa'da caminin tavan alçısı cemaatin üstüne düştü
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki Hacı Musa Kızıldemir Camisi'nde namaz esnasında tavandan düşen alçı parçaları cemaatte paniğe yol açtı. Olayda yaralanan olmazken, cami imamı durumu soğukkanlılıkla karşıladı ve ibadete devam edildi.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde caminin tavan alçısı namaz esnasında cemaatin üstüne düştü.

Mehmetçik Mahallesi'nde bulunan Hacı Musa Kızıldemir Camisi'nde tavandaki alçının bir kısmı henüz belirlenemeyen nedenle namaz kılan cemaatin üzerine düştü.

Kısa süreli paniğin yaşandığı olayda kimse yaralanmadı.

Olay, caminin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, imamın cemaate namaz kıldırdığı sırada tavandan alçı parçalarının düşmesi ve cemaatin panikle namazı bırakması yer alıyor.

Cami İmam Hatibi Mikail Gürlan, AA muhabirine, ilginç bir olaya şahit olduklarını söyledi.

Gürlan, "Sadece üzerimize düşen alçıydı onu da hemen temizledik. Daha sonra namazımıza devam ettik. Camimizde ibadete açıktır. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Cami cemaatimizden herhangi bir yaralı, hastanelik herhangi bir olay yok çok şükür." diye konuştu.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş
