Şanlıurfa'da buğday tarlasındaki yangın zarara neden oldu - Haberler

Şanlıurfa'da buğday tarlasındaki yangın zarara neden oldu
AA - Abdullah Akkurt - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Selalmaz Mahallesinde buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Tarlada dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangında, yaklaşık 15 dönümlük ekili alanda zarar oluştu.
AA / Abdullah Akkurt - Güncel