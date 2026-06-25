Haberler

Şanlıurfa'da anız yangınları

Şanlıurfa'da anız yangınları
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da bir günde 286 yangın olayının 227'si anız yangını olarak kaydedildi. Yangınlar kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürüyor. Yetkililer, yangınların sigara izmariti, cam şişe ve elektrik hatlarından kaynaklandığını belirtti.

ŞANLIURFA'da bir günde 227 anız yangını çıktı. Yangınlar kontrol altına alınırken, ekiplerin bazı noktalarda soğutma çalışmaları sürüyor.

Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde birçok noktada anız yangınları çıktı. Kent genelinde bir günde meydana gelen 286 yangın olayının 227'sinin anız yangını olduğu belirtilirken, alevlere hızlı müdahale edebilmek amacıyla itfaiye bünyesinde toplam 74 araç ve 388 personel görev yapıyor. Söz konusu yangınlar kontrol altına alınırken, ekiplerin bazı noktalarda soğutma çalışmaları sürüyor. Yetkililer, anız yangınlarının büyük bölümünün sigara izmaritleri, doğaya bırakılan cam şişeler ve elektrik hatlarından kaynaklandığını belirtti. Yetkililer ayrıca özellikle sıcak ve rüzgarlı günlerde vatandaşların daha dikkatli olmalarını isteyerek, anız yakılmasının hem çevreye hem de tarımsal üretime ciddi zarar verdiğini hatırlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Venezuela'da 39 saniye arayla iki büyük deprem! Binalar çöktü, uçuşlar durduruldu

Ülke felaketi yaşıyor! 39 saniye arayla iki büyük deprem meydana geldi
Trump: Venezuela'da ciddi sayıda can kaybı var, yardım etmeye hazırız

Trump iki büyük depremin ardından kahreden açıklamayı yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Seferihisar ve Balçova belediyelerine operasyon! Başkanlar gözaltına alındı

CHP'li 2 belediyeye operasyon! Başkanlar gözaltına alındı
Doktor ile hemşirenin yasak aşkı ifşa oldu

Yazışmalar bomba! Doktor ile hemşirenin yasak aşkı ifşa oldu
Ülke bu görüntüyü konuşuyor! ABD askerlerini tek yumrukla yere serdi

Ülke bu görüntüyü konuşuyor! ABD askerlerini tek yumrukla yere serdi
Okan Buruk'un oğlunu görenler tanıyamadı! Boyu babasını geçti

Ali Yiğit Buruk bambaşka biri olmuş! Görenler tanıyamıyor
Maçın önüne geçtiler! Herkes onları konuşuyor

4 gollü çılgın maçın önüne geçtiler!

Paralara yazılan not pazarcıyı isyan ettirdi: Yeter artık, Ömer ve Özge çıkıp gelin

Paralara yazılan not pazarcıyı isyan ettirdi: Ömer ve Özge çıkıp gelin
Dünya Kupası'nda tarih yazan birileri var! İlk kez son 32 turuna yükseldiler

Buradan çivi gibi çaktı, ülkesine tarih yazdırdı