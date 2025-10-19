Haberler

Şanlıurfa'da Bıçaklı Kavga: 16 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Bıçaklı Kavga: 16 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Şanlıurfa'da bir tartışma sonucu 16 yaşındaki Hakkı Eren Kubat, arkadaşı Yusuf K. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı.

ŞANLIURFA'da Hakkı Eren Kubat (16), çıkan tartışmada arkadaşı Yusuf K. (14) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından kaçan Yusuf K., kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, gece geç saatlerde Ahmet Erseven Mahallesi'nde meydana geldi. Hakkı Eren Kubat ile Yusuf K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yusuf K., yanında taşıdığı bıçakla Hakkı Eren Kubat'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Yaralanan Kubat, kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hakkı Eren Kubat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kubat'ın cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Yusuf K.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
