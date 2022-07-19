Şanlıurfa'da bıçaklanan genç hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da bıçaklanan genç hayatını kaybetti

AA - Mehmet Emin Ergüvan - Güncel
 - Güncelleme:
Şanlıurfa'da bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bıçaklanan genç yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bıçaklanan genç yaşamını yitirdi.

Suriye uyruklu 17 yaşındaki N.H, Dikili Mahallesi Ziyaret Caddesi Yeşilova Camisi avlusunda kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından bıçaklandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan N.H. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri bölgede inceleme yaptı, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Mehmet Emin Ergüvan - Güncel

Şanlıurfa Suriye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title