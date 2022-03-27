Şanlıurfa'da bariyerlere çarpan otomobildeki 4 İranlı yaralandı - Haberler

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Şanlıurfa'da bariyerlere çarpan otomobildeki 4 İranlı yaralandı

AA - Mehmet Fatih Aslan - Güncel
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Şanlıurfa'da bariyerlere çarpan otomobildeki 4 İranlı yaralandı

Şanlıurfa'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2'si çocuk 4 İranlı yaralandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2'si çocuk 4 İranlı yaralandı.

Amirreeza Saadat Nıya (28) idaresindeki İran plakalı otomobil, Şanlıurfa- Mardin Otoyolu'nun üçüncü kilometresinde bariyerlere çarparak yoldan çıktı.

Kazada sürücü ile araçta bulunan aynı aileden Pirasa (25) Vıda (5) ve Kayan Saadat Nıya (1) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şanlıurfa'da bariyerlere çarpan otomobildeki 4 İranlı yaralandı

AA / Mehmet Fatih Aslan - Güncel

Şanlıurfa, Otomobil, Mardin, İran, Güncel, Haberler

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