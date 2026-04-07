Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Yeşilay arasında iş birliği protokolü imzalandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Yeşilay arasında iş birliği protokolü imzalandı
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Yeşilay Şanlıurfa Şubesi arasında bağımlılıkla mücadeleye yönelik protokol imzalandı. Protokol, tütün, alkol, madde ve teknoloji bağımlılığına karşı koruyucu faaliyetleri kapsıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Yaşilay Şanlıurfa Şubesi arasında tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığı başta olmak üzere bağımlılık türlerine karşı koruyucu, önleyici faaliyetleri kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

Düzenlenen imza törenine, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Yeşilay Şanlıurfa Şube Başkanı Aziz Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Emrah Karaca ile ilgililer katıldı.

Mehmet Kasım Gülpınar, Yeşilayın toplum sağlığı açısından önemli bir kuruluş olduğunu belirterek, bağımlılıkla mücadelede ortak projeler hayata geçireceklerini ifade etti.

Aziz Çiftçi ise imzalanan protokolün hayırlı olmasını dileyerek, desteklerinden dolayı Mehmet Kasım Gülpınar'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü
