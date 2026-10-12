Haberler

Şanlıurfa'da bagajdaki valizde 15 bin uyuşturucu hap bulundu, yolcu tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'da bagajdaki valizde 15 bin uyuşturucu hap bulundu, yolcu tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da polisin yolcu otobüsünde yaptığı aramada, bagajdaki valizde kazağın içine gizlenmiş 15 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan yolcu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞANLIURFA'da polisin yolcu otobüsünde yaptığı aramada, bagajdaki valizde kazağın içine gizlenmiş 15 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolü sırasında bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı. Ekipler, bagajdaki bir valizde bulunan kazağın içine gizlenmiş 15 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Uyuşturucu haplara el konulurken, gözaltına alınan ismi açıklanmayan yolcu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 76 sitede yayınlandı.
8 gündür kayıp olarak aranan 19 yaşındaki gençten acı haber! Son görüntüleri ortaya çıktı

Günlerdir kayıp olarak aranıyordu! Son anları ortaya çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ufuk Beydemir’in hamile sevgilisi Hollandalı şarkıcı çıktı

Bebek müjdesi, şimdi aşk ilanı! Ünlü şarkıcının sevgilisi bakın kimmiş
Antalya-Isparta yolunda midibüs devrildi: 17 yaralı

Mazot dökülen yolda can pazarı! Yaralılar var
11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu

11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu
Arda Turan'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi

Arda'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi

Husiler Riyad’ı 24 saatte ikinci kez vurdu! Trump'tan 'Saldırılara katılabiliriz' mesajı

ABD Husilere karşı harekete mi geçiyor? Trump'tan açık mesaj
İkinci el araç alacaklar için emsal karar! Yargıtay son noktayı koydu

2. el araç piyasasında ezber bozan karar! Artık bu savunma geçersiz
11. kattan atladı! Kendisi kurtuldu, üzerine düştüğü genç kız öldü

11. kattan atlayan adam ölmedi! Katil olarak yargılanması an meselesi