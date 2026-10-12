Şanlıurfa'da bagajdaki valizde 15 bin uyuşturucu hap bulundu, yolcu tutuklandı

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ŞANLIURFA'da polisin yolcu otobüsünde yaptığı aramada, bagajdaki valizde kazağın içine gizlenmiş 15 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolü sırasında bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı. Ekipler, bagajdaki bir valizde bulunan kazağın içine gizlenmiş 15 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Uyuşturucu haplara el konulurken, gözaltına alınan ismi açıklanmayan yolcu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı