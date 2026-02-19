Şanlıurfa'da av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu 1 kişi öldü
Birecik ilçesinde bir kişinin av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetmesi olayı yaşandı. 31 yaşındaki Mehmet Çemberlitaş, ruhsatsız av tüfeği ile yaralandı ve hastanede kurtarılamadı.
Kırsal Meteler Mahallesi'nde C.T'nin kullandığı 63 LF 038 plakalı traktörde yolcu olarak bulunan Mehmet Çemberlitaş (31), elindeki ruhsatsız av tüfeğinin ateş alması sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Çemberlitaş, kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA " / " + Eşber Ayaydın -