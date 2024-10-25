Şanlıurfa'da Astronomi, Uzay ve Bilim Şenliği Düzenleniyor
Şanlıurfa'nın Halliye ilçesinde düzenlenen Haliliye Astronomi, Uzay ve Bilim Şenliği, okul öncesi ve çeşitli seviyedeki öğrenciler için atölyeler ve bilimsel gösteriler sunuyor. Etkinlik, 43 atölye ile zengin bir içerik sağlıyor ve yarın sona erecek.
Şanlıurfa'nın Halliye ilçesinde TÜBİTAK 4007 kapsamında düzenlenen Haliliye Astronomi, Uzay ve Bilim Şenliği gerçekleştiriliyor.
Haliliye Belediyesinin katkıları ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Astronomi, Uzay ve Bilim Şenliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonu bahçesinde devam ediyor.
Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 43 atölyede etkinlik yapacağı şenlik kapsamında bilimsel gösteriler, 3D tasarımlar ve artırılmış gerçeklik uygulamaları, sosyal ve beşeri bilime dair örnekler sunulacak. Etkinlik yarın son bulacak.