Şanlıurfa'da Astronomi, Uzay ve Bilim Şenliği Düzenleniyor

Şanlıurfa'nın Halliye ilçesinde TÜBİTAK 4007 kapsamında düzenlenen Haliliye Astronomi, Uzay ve Bilim Şenliği gerçekleştiriliyor.

Haliliye Belediyesinin katkıları ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Astronomi, Uzay ve Bilim Şenliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonu bahçesinde devam ediyor.

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 43 atölyede etkinlik yapacağı şenlik kapsamında bilimsel gösteriler, 3D tasarımlar ve artırılmış gerçeklik uygulamaları, sosyal ve beşeri bilime dair örnekler sunulacak. Etkinlik yarın son bulacak.