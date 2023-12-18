Şanlıurfa'da aranan 6 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da gerçekleştirilen şok uygulamasında farklı suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı ve 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca, yapılan denetimlerde 3 araç sürücüsüne toplam 18 bin 387 lira idari para cezası uygulandı.
Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde asayişin sağlanması, suçlunun ve suç unsurlarının tespit edilebilmesi amacıyla 18 ekip, 58 personelin katılımıyla şok uygulaması gerçekleştirildi.
Farklı suçlardan aranan 6 şüpheli yakalanırken, denetimlerde 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Sorgulaması yapılan 127 araçtan 3'ünün sürücüsüne toplam 18 bin 387 lira idari para cezası uygulandı.