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Şanlıurfa'da aranan 6 şüpheli yakalandı

18 Aralık 2023 09:14 Güncelleme: 09:16 Abone Ol

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen şok uygulamasında farklı suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı ve 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca, yapılan denetimlerde 3 araç sürücüsüne toplam 18 bin 387 lira idari para cezası uygulandı.