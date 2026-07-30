Haberler

Şanlıurfa'da amcasını öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde çıkan kavgada amcasını öldürdüğü iddiasıyla aranan 18 yaşındaki şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde çıkan kavgada amcasını öldürdüğü iddiasıyla aranan 18 yaşındaki şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Kepirbucak Mahallesi'nde 6 Temmuz'da akrabalar arasında çıkan kavgada Mehmet Cihat Ö'nün (53) hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında çalışma başlattı.

Ekipler, cinayet şüphelisi B.Ö'nün (18) kent merkezinde saklandığı adresi belirledi.

Bu adrese düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli, gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak: AA
İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü

İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Tekin açık açık uyarmıştı! Öğretmen duyduğu maaşa inanamadı

Bakan Tekin uyarmıştı! Öğretmen görüşmede duyduklarına inanamadı
Bakan Gürlek duyurdu: Adliyelerde yeni büro kuruluyor

Bakan Gürlek duyurdu: Adliyelere yeni büro kuruluyor...
Amedspor bir sürpriz transferin daha peşinde

Amedspor bir sürpriz transferin daha peşinde! Taraftarı heyecan sardı
Terör örgütü PKK: Öcalan devreye girmeden çıkan yasanın gerekliliğini yerine getirmek mümkün değildir

Yasanın çıkmasına günler kala PKK'dan tuhaf açıklama: Mümkün değil
Kim bu kadın? Özel harekat polisleri siteye baskın yaptı

Kim bu kadın? Özel harekat polisleri siteye baskın yaptı
Ece Erken'den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma: Resmi evli olmayan biriyle birlikteyim

Ece Erken'den yasak aşk iddiasına pes dedirten savunma! Bahaneye bakın
Merkez Bankası'ndan 16 yıl sonra bir ilk

Merkez'den 16 yıl sonra bir ilk!