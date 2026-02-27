Haberler

Şanlıurfa'da altyapı çalışması sırasında göçük; 2 işçi yaralı

Şanlıurfa'nın Akpiyar Mahallesi'nde altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte iki işçi yaralandı. Olay, toprak kayması sonucu gerçekleşti ve yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞANLIURFA'da altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte işçiler Enver Karahanlı (44) ile Ömer Faruk Taş (45) yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Akpiyar Mahallesi'nde yürütülen altyapı kazı çalışması sırasında meydana geldi. Mahallede boru döşeme çalışması yapan işçiler Enver Karahanlı ile Ömer Faruk Taş, oluşan toprak kayması sonucu göçük altında kaldı. İçi su dolu çukurda vücutlarının bir bölümü toprak altında kalan işçileri fark eden çevredekiler durumu yetkililere bildirdi. Vatandaşların müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarılan işçiler, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
