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Şanlıurfa'da altın sevkiyatı yapılan araçtaki altınları gasbettikleri iddiasıyla 8 kişi tutuklandı

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde altın sevkiyatı yapılan araçtaki altınları gasbettikleri iddiasıyla yakalanan 9 zanlıdan 8'i tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde altın sevkiyatı yapılan araçtaki altınları gasbettikleri iddiasıyla yakalanan 9 zanlıdan 8'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, D-400 kara yolu Kösecik Mahallesi mevkisinde 29 Temmuz'da altın sevkiyatı yapan aracın kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından havaya ateş edilerek durdurulduğu, araçta bulunan altın ve paraların gasbedildiği belirtildi.

Olayın aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanması amacıyla jandarma tarafından özel ekip oluşturulduğu ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldığı ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Akıncı TİHA ile yürütülen hava destekli operasyonun yanı sıra güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi, teknik analizler ve saha çalışmaları neticesinde şüphelilerin kimlikleri kısa sürede tespit edilmiştir. Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda olayı gerçekleştirdiği ve yardımda bulunduğu değerlendirilen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan şüpheliler İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasından sonra mahkemeye sevk edilmiş ve 8 şüpheli tutuklanmış, 1 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştır. Kamu düzenini bozmak, suç işlemek ve kamu güvenliğine zarar vermek amacıyla hareket eden hiçbir kişi ve gruba fırsat verilmeyecek, güvenlik güçlerimiz tarafından ilimizde huzur ve esenliğin sağlanması konusunda yürütülen çalışmalar kararlılıkla sürdürülecektir."

Kaynak: AA
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