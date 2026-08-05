Şanlıurfa'da akrabalar arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde akrabalar arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 8 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde akrabalar arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 8 kişi yaralandı.
Kırsal Yazılıkavak Mahallesi'nde akrabalar arasında mal paylaşımı nedeniyle çıkan tartışma taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Kavgada yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, kavgaya karışanların tespit edilmesi için çalışma başlattı.
Kaynak: AA