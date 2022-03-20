Şanlıurfa'da akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Haberler

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Şanlıurfa'da akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

AA - Eşber Ayaydın - Güncel
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Şanlıurfa'da akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde, akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

EYYÜBİYE, ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde, akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İlçe kırsalında bulunan Ayrancı Mahallesi'nde aralarında daha önceden husumet bulunan akraba aileler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Mehmet K. ve Hasan K. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik güçleri kırsal mahallede ve hastanede güvenlik önlemi alırken, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA / Eşber Ayaydın - Güncel

Şanlıurfa, Hisarcık, Eyyübiye, Ölü, Güncel, Haberler

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