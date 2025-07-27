Şanlıurfa'da Akıntıya Kapılan Kişiyi Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına girerek kaybolan Mehmet Fatih Yıldız için arama çalışmaları ikinci günde de sürüyor. Dalgıç polisler ve itfaiye ekipleri 20 kilometrelik alanda çalışma yapıyor.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde dün akıntıya kapılan kişiyi arama çalışması sürüyor.
İlçeye bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesi civarında girdiği sulama kanalında kaybolan Mehmet Fatih Yıldız (37) için başlatılan arama çalışması ikinci gününde devam ediyor.
Dalgıç polisler, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve sağlık ekipleri bölgedeki yaklaşık 20 kilometrelik alanda su yüzeyinde ve altında çalışma yapıyor.
Yıldız'ın yakınlarının ise olay yerindeki endişeli bekleyişi sürüyor.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel