Şanlıurfa'da Aileler Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

Yeni Mahalle Gölcük yolunda iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kavgada yaralanan Yılmaz Atakaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bölgede güvenlik önlemi alan polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.