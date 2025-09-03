Şanlıurfa'da Ağabey Kardeş Tarafından Tüfekle Vuruldu

ŞANLIURFA'da Ahmet Yıldız (48), tartıştığı ağabeyi Ali Yıldız'ı (59) tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Devteyşti Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Yıldız ile ağabeyi Ali Yıldız arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Ahmet Yıldız, yanında bulunan tüfekle ağabeyine ateş etti. Ali Yıldız kanlar içinde yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ali Yıldız'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayın ardından kaçan Ahmet Yıldız ise polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede suç aleti tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Ali Yıldız'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.