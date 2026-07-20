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Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı

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Haliliye ilçesinde jandarma operasyonuyla hırsızlık suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.K. yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce düzenlenen operasyonda, hırsızlık suçundan hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz
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