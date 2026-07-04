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Akıma kapılan Hüseyin öldü

Akıma kapılan Hüseyin öldü
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Şanlıurfa'da evde elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki Hüseyin Akkan, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ŞANLIURFA'da evde elektrik akımına kapılan Hüseyin Akkan (9), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Yamaçaltı Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinde elektrik akımına kapılan Hüseyin Akkan ağır yaralandı. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılıp, acil serviste tedavi altına alınan Hüseyin Akkan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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