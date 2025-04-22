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Şanlıurfa'da 9 Araç Kundaklandı, Bir Şüpheli Gözaltında

Şanlıurfa'da 9 Araç Kundaklandı, Bir Şüpheli Gözaltında
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Haberler
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Eyyübiye ilçesinde park halindeki 9 araç, iddialara göre E.B. tarafından kundaklandı. Olay sonrası polis ekipleri tarafından bir şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, park halindeki 9 araç kundaklandı, bir şüpheli gözaltına alındı.

Akabe Mahallesi'nde farklı sokaklarda park halinde bulunan 9 araç, iddiaya göre E.B. tarafından ateşe verildi.

Olayı fark eden mahalle sakinleri, durumu polis ve itfaiyeye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangınlar sonucu araçlarda hasar oluştu.

E.B, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Mahalle muhtarı Ahmet Karademir, gazetecilere, gece saatlerinde 9 aracın kundaklandığını, olayın şüphelisinin yakalandığını belirtti.

Aracı kundaklanan Melikşah Kılıç ise gece polislerin kapıyı çalmasıyla uyandığını, aracındaki yangına ilk müdahaleyi hortumla yaptıklarını, hasarın büyük olduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
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