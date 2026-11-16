Şanlıurfa'da 8 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'da 8 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir otomobilde dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada 14 parça halinde 8 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda bir otomobilde dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada 14 parça halinde 8 kilo 700 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Operasyona ilişkin paylaşılan görüntülerde, durdurulan otomobilde dedektör köpeğinin bagaj kısmına tepki vermesi üzerine ekiplerin arama yapması yer alıyor.