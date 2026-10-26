Şanlıurfa'da 60 yaşındaki kadının beynindeki kitle hastanede ameliyatla çıkarıldı

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Şanlıurfa'da şiddetli baş ağrısı ve kafatasında şişlik şikayetiyle hastaneye başvuran 60 yaşındaki kadının beynindeki kitle, ameliyatla çıkarıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, halk arasında kemik iliği kanseri olarak bilinen multipl miyelom hastalığı bulunan 60 yaşındaki kadın hasta, şiddetli baş ağrısı ve kafatasında oluşan şişlik nedeniyle Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Yapılan muayene ve tetkiklerin ardından hastanın beyninin sol ön bölgesinde beyin zarına zarar veren bir kitle tespit edildi.

Beyin Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Özaslan tarafından gerçekleştirilen ameliyatta, 10x8 santimetre büyüklüğündeki kitle başarıyla çıkarıldı.

Kitle nedeniyle tahrip olan hastanın beyin zarı, yapay beyin zarı kullanılarak onarıldı.

Kafatasında oluşan kemik boşluğu ise özel bir cerrahi materyal olan meş kullanılarak onarılan hastanın tedavisinin ardından taburcu edilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA