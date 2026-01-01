Şanlıurfa'ya son 58 yılın en yoğun karı yağdı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, kentte son 58 yılın en yoğun kar yağışının etkili olduğunu bildirdi.

Başkan Gülpınar, il genelindeki son durumla ilgili Genel Sekreter Yardımcısı Osman Bilden ve ilgili daire başkanlarının katılımıyla değerlendirme toplantısı yaptı.

Şehir merkezinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için yoğun gayret gösterildiğini belirten Gülpınar, ana arterlerde sorun bulunmadığını, buzlanmaya karşı da tedbirlerini sürdürdüklerini ifade etti.

Gülpınar, Şanlıurfa'da kar yağışı rekoru kırıldığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Resmi kayıtlara göre 1968 yılında ölçülen 29 santimetrelik kar yağışı, dün itibarıyla aşıldı. Karaköprü'de yapılan ölçümlerde 32 santimetreye ulaşıldı. Kara alışkın olmayan bir şehirde ilk kez bu kadar yoğun bir mücadele yürütülüyor. Ekiplerimiz başarılı bir çalışma ortaya koydu, emek ve destek olan herkese teşekkür ediyorum. Belediye olarak kar nedeniyle kapalı durumda bulunan 78 kırsal mahalle yolunu ulaşıma açtık. Kar yağışının etkili olduğu günden bu yana toplam 940 kilometre yol açılırken yalnızca bugün 280 kilometrelik yol ulaşıma kazandırıldı."