Şanlıurfa'da 55 öğrenci yemekten sonra rahatsızlandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanan 55 öğrenci tedavi altına alındı.

Şehit Kemal Karakayalı İlkokulu ve Ortaokulunda öğle yemeği yiyen öğrenciler, bir süre sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle okul idaresine başvurdu.

İhbar üzerine okula gelen 112 Acil Servis ekipleri, 55 öğrenciyi Siverek Devlet Hastanesine kaldırdı.

Siverek Kaymakamı Musa Aydemir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, hastaneye gelerek öğrencilerin durumuyla ilgili doktorlardan bilgi aldı.

Hastanede tedavisi tamamlanan bazı öğrenciler taburcu edildi.