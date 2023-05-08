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Şanlıurfa'da 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'da 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Güncel Haberler

Ceylanpınar ilçesinde hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Ceylanpınar ilçesinde hakkında 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, cezaevine teslim edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, uyuşturucu kullanma ve bulundurma suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. saklandığı adreste yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Şafak Sağ - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Ceylanpınar Hisarcık Güncel Haberler

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