Şanlıurfa'da 32 Kilo Skunk Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı
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Şanlıurfa'da yapılan denetleme noktasında durdurulan iki otomobilde yapılan aramada 32 kilo 600 gram skunk ele geçirildi. İki kişi gözaltına alındı.
ŞANLIURFA'da denekleme noktasında durdurulan iki otomobilde yapılan aramada 32 kilo 600 gram skunk ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında kent girişinde uygulama noktası oluşturdu. Ekiplerin durdurdukları 2 otomobilde yapılan aramada, 32 kilo 600 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis ekipleri, ismi açıklanmayan 2 araç sürücüsünü gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Güncel