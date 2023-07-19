Şanlıurfa'da 32 Kilo Skunk Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'da yapılan denetleme noktasında durdurulan iki otomobilde yapılan aramada 32 kilo 600 gram skunk ele geçirildi. İki kişi gözaltına alındı.