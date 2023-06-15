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Şanlıurfa'da 3 zanı gözaltına alındı

Şanlıurfa'da 3 zanı gözaltına alındı

Güncel Haberler

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde çeşitli suçlardan dolayı haklarında arama kararı bulunan 3 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde çeşitli suçlardan dolayı haklarında arama kararı bulunan 3 zanlı gözaltına alındı.

Ceylanpınar İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik belirlenen üç adrese operasyon yaptı.

Gerçekleştirilen operasyonda çeşitli suçlardan aranan Ş.Y, M.S. ve T.D. gözaltına alındı.

Zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Şafak Sağ - Güncel

Ceylanpınar Şanlıurfa Hisarcık Güncel Haberler

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