Şanlıurfa'da 3 firari hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce yapılan operasyonlarda, çeşitli suçlardan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan B.K, R.K. ve B.K. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.