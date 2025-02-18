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Şanlıurfa'da 20 Ton Bozulmuş Turşu Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da 20 Ton Bozulmuş Turşu Ele Geçirildi
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Eyyübiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Zabıta ekipleri, bir işletmede yapılan denetimde 20 ton bozulmuş turşu tespit etti. İşletmeye 21 bin 500 lira ceza kesilirken, turşular imha edilmek üzere el konuldu.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yapılan denetimde 20 ton bozulmuş turşu ele geçirildi.

Eyyübiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi ile Eyyübiye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Evren Sanayi Sitesi'ndeki işletmede denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde kovalara konulmuş 20 ton bozulmuş turşu ele geçirildi.

Turşular, imha edilmek üzere el konulurken işletmeye 21 bin 500 lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: AA / Mustafa Bayar - Güncel
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