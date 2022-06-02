Şanlıurfa'da 2 kardeşini kurtarmak için su kanalına giren çocuk yaşamını yitirdi - Haberler

Şanlıurfa'da 2 kardeşini kurtarmak için su kanalına giren çocuk yaşamını yitirdi Suruç ilçesinde boğulmak üzere olan kardeşlerini kurtarmak için tahliye kanalına giren çocuk hayatını kaybetti. Suruç ilçesinde boğulmak üzere olan kardeşlerini kurtarmak için tahliye kanalına giren çocuk hayatını kaybetti. Oylum Mahallesi'nden geçen tahliye kanalına giren kardeşlerinin boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden Suriye uyruklu Mutaa Alsaleh (16), onları kurtarmak için kanala girdi. Kardeşlerini su kenarına yaklaştırmayı başaran Alsaleh, gözden kayboldu. Çevredekilerin yardımıyla 2 çocuk sudan çıkarıldı. Çocuklar, 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgeye yönlendirilen dalgıç polisleri ve itfaiye ekipleri yaptıkları aramada kaybolan Alsaleh'in cansız bedenine ulaştı. AA / Mehmet Emin Ergüvan - Güncel Suriye Çocuk su Güncel Haberler

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