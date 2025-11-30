Şanlıurfa'da 2 Bin 240 Sentetik Hap Ele Geçirildi
Şanlıurfa'da narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan operasyonda 2 bin 240 sentetik ecza hapı ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından narkotik suçlarla mücadele kapsamında çalışma yapıldı.
Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları belirlenen şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda, 2 bin 240 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel