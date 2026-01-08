Haberler

16 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı

Şanlıurfa'da bir şahıs, sokakta 16 yaşındaki kız çocuğunu takip edip sözlü ve fiziki tacizde bulundu. Mağdur kız korkup kaçarak çevredekilerden yardım istedi. Mahalleli şüpheliyi yakalayıp darp ettikten sonra jandarmaya teslim etti.

  • Şanlıurfa'da 16 yaşındaki bir kız çocuğu, bir şüpheli tarafından sözlü ve fiziki tacize uğradı.
  • Mahalleli, şüpheliyi yakalayıp darbetti ve şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı.
  • Şüpheli hastaneye kaldırıldı, kız çocuğu ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Şanlıurfa'da Kısas Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen bir şüpheli iddiaya göre evine giden 16 yaşındaki kız çocuğunu takip edip sözlü ve fiziki tacizde bulundu.

MAHALLELİDEN MEYDAN DAYAĞI

Korkup kaçan kız çocuğu çevredekilerden yardım istedi. Bunun üzerine mahalleli, şüpheliyi yakalayıp darbetti. Bazı kişiler araya girerek şüpheliyi linç edilmekten kurtardı.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, şüpheliyi teslim alarak bölgeden uzaklaştırdı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından müdahalesi yapılan şüpheli, daha sonra Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tacize uğradığı öne sürülen kız çocuğu ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHarun SİZER:

iyi yapmışlar az bile dövmüşler

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıqm2zgydsp8:

elleri dert görmesin inşallah

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hindistan'da yüzü büyük ölçüde kapalı müşterilerin kuyumculara girişi yasaklandı

Bu kıyafetle kuyumcu dükkanına girmek yasaklandı